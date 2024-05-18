韓國32歲Trot歌手金浩中在婆媽界人氣超高，但日前遭爆出深夜開車撞上計程車後逃逸，事後還讓經紀人頂罪，追問下才坦承駕駛是金浩中；當時金浩中堅稱沒有酒駕，如今最新尿液檢驗結果出爐，他遭警方打臉真的有喝酒。令大眾詫異的是，金浩中出事後演唱會依舊舉行，造成韓網撻伐。

綜合韓媒報導，承辦金浩中肇事逃逸案件的警方今（18）日透露，金浩中尿液檢體經過國立科學搜查研究院檢測，結果終於出爐，採集金浩中尿液檢體時間離事發已過20小時，仍檢驗出酒精代謝物，「因此可判斷事故前有飲酒」；金浩中和經紀公司事發後都強調沒酒駕，如今被狠狠打臉。

‘김호중 음주 본 것 같다’ 경찰 진술 확보…강남 주점 압수수색



트로트 가수 김호중(33)씨의 뺑소니 혐의를 수사 중인 경찰이 18일 새벽 김씨가 사고 전 방문한 유흥주점을 압수수색했다.https://t.co/ElkBxXfGoZ — 대한민국 알리미_KR (@South_K_Alarm) May 18, 2024

金浩中也被網友推測是為了避責選擇說謊，另外他還說自己駕駛技術不成熟，而案件還在調查中，金浩中18、19日的演唱會和巡迴行程都沒延期或取消，決定繼續開唱，讓全網相當氣憤，痛批「肇事逃逸又酒駕還想賺粉絲錢」、「第一時間不認錯還找人頂罪太可惡，現在還被證實說謊，好扯」。

＂얼마나 지쳤으면, 살다 보면 그럴 수 있어＂…김호중 팬클럽의 '엇나간 사랑' (출처 : TV조선 | 네이버 뉴스) https://t.co/OxkXNnpp2Z — 장판이 미래다 (@ggalsamm) May 18, 2024

김호중, 강남서 뺑소니 혐의 경찰조사…“사회적 물의 사과”



┃김호중, "사회적 물의 사과" 운전자 바꿔치기 의혹도 / 소속사 "당황한 나머지 사후처리 제대로 못 해 / 압구정동 한 도로에서 마주 오던 택시와 충돌한 뒤 달아난 혐의 pic.twitter.com/Ajbv7SGeY3 — 서울1TV (@pM68slZrpX2gYWy) May 14, 2024

據悉，金浩中是韓國時間9日晚間11點40分左右，在首爾江南自駕撞上對向等紅燈的計程車，但他沒下車關心反而急速把車開走，事後更找經紀人頂罪，消息曝光後，讓喜歡他的婆媽粉絲都很傷心。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！