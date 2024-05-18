韓國32歲Trot歌手金浩中在婆媽界人氣超高，但日前遭爆出深夜開車撞上計程車後逃逸，事後還讓經紀人頂罪，追問下才坦承駕駛是金浩中；當時金浩中堅稱沒有酒駕，如今最新尿液檢驗結果出爐，他遭警方打臉真的有喝酒。令大眾詫異的是，金浩中出事後演唱會依舊舉行，造成韓網撻伐。
綜合韓媒報導，承辦金浩中肇事逃逸案件的警方今（18）日透露，金浩中尿液檢體經過國立科學搜查研究院檢測，結果終於出爐，採集金浩中尿液檢體時間離事發已過20小時，仍檢驗出酒精代謝物，「因此可判斷事故前有飲酒」；金浩中和經紀公司事發後都強調沒酒駕，如今被狠狠打臉。
金浩中也被網友推測是為了避責選擇說謊，另外他還說自己駕駛技術不成熟，而案件還在調查中，金浩中18、19日的演唱會和巡迴行程都沒延期或取消，決定繼續開唱，讓全網相當氣憤，痛批「肇事逃逸又酒駕還想賺粉絲錢」、「第一時間不認錯還找人頂罪太可惡，現在還被證實說謊，好扯」。
據悉，金浩中是韓國時間9日晚間11點40分左右，在首爾江南自駕撞上對向等紅燈的計程車，但他沒下車關心反而急速把車開走，事後更找經紀人頂罪，消息曝光後，讓喜歡他的婆媽粉絲都很傷心。
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