韓國「收視女王」金宣兒近年多演出題材較黑暗的作品，時隔3年回歸電視圈，在《The Empire：法之帝國》飾演出身高階法律世家的明星檢察官「韓惠律」，以剛正不阿的鐵腕展現其壓倒性氣勢，優雅大方的外貌與堅定眼神讓她成為媒體寵兒。首次挑戰律政題材與檢察官角色，金宣兒笑言：「好像是我演過的角色中最華麗的人物，圍繞她的一切都是完美而帥氣的，是我從影26年來最特別的角色，感覺會成為另一種冒險和挑戰。」

該劇描述一群韓國法律界貴族，在法律的框架下貪婪無度，隨著不為人知的祕密曝光，將掀起一連串的的醜聞風暴。製作團隊大讚金宣兒與角色設定近乎百分百相似，儘管受豪門背景束縛，卻有想追求自我夢想的一面，她表示：「劇本很吸引人，而韓惠律背後的祕密將逐步揭開，到最後都不能放鬆的劇情發展，對我來說充滿刺激。」金宣兒透露自己下了不少苦功，最大挑戰就是得講出法律專有名詞：「這些詞彙對我來說很陌生，怎樣讀也不順口，只能反覆背誦。」更自嘲「學生時期也沒這麼用功」。

安在旭此次飾演的「羅根宇」來自社會底層，孤苦無依的他一路苦讀成為法學院教授，是打破階級翻身的最佳典範，更有望成為首位以學者之姿參加總統大選的人。安在旭在劇中與金宣兒是一對表面曬恩愛、實則關係岌岌可危的夫妻，與學生「洪蘭希」（朱世彬 飾）發展地下情，未料老婆早就知情，朱世彬更登門向金宣兒嗆聲，正宮與小三的對決甚是精彩。安在旭表示自己當初看到劇本時就覺得「責任重大」，苦思如何讓觀衆感受到角色的反轉，預告自己的角色會有極大變化。

安在旭自1994年出道後星途大開，更演而優則唱，但他在2008年曾陷人生低谷，一度因主演的作品收視不佳而陷入低潮，開始質疑自己的演技和作品再無突破，終日苦惱以淚洗面，甚至患上嚴重的憂鬱症，幸好最終成功走出人生低潮，重回演藝圈打拚。2015年安在旭與舞台劇演員崔賢珠結婚並育有一雙兒女，重視家庭生活的他婚後減少工作，不時在社交平台曬出與家人的幸福合照，瞬間從「國民男神」蛻變「曬娃狂魔」。

談及劇中老公安在旭，金宣兒笑言與對方認識超過20年，卻是第一次合作，令她既期待又緊張，「雖然觀眾看到劇中人物之間的對立面，但實際上氣氛非常好，所以很難陷入各自的角色中，還不時出現笑場的情況。」安在旭則笑回這次感受到過去從未感受過，拍攝時甚至產生了「她可以這樣看我嗎」的念頭，殺青之後更是好奇「她要怎麼面對我」，幽默發言逗得金宣兒笑不停。

《The Empire：法之帝國》每週六晚間10點在東森戲劇台播出。