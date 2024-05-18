去年5月台中石岡區30歲柯姓女子產下男嬰，但男嬰出生不久後便死亡，遭柯女30歲謝姓男友把遺體丟棄至租屋處後方水井，但謝男因良心不安今年初向警方自首，但經檢警調查，竟是柯女分娩後不想要孩子，便交由男友放入滿水浴缸淹死後再棄屍，上月26日檢察官偵結，將謝男與柯女兩人依殺人等罪起訴；對此，法醫高大成指出，能證實殺人證據薄弱，建議從男嬰的肺部、還有內臟做檢查，才得以證明男嬰是否為生前進水遭人殺害。

經檢警調查，謝男與柯與兩人大學便開始交往，並在台中市東勢區租屋同居，2022年10月柯女發現懷孕，經婦產科檢查後，預產期在隔年5月，且胎兒已滿13周，但謝男考量經濟狀況，要求柯女拿掉孩子，但柯女不從兩人為此多次爭吵，而謝男便搬出去並於石岡區租屋。

直到2023年5月，柯女下班後回到東勢區租屋，發現羊水破裂，便通知謝男來接生並在浴缸內產下男嬰，豈料，柯女圖不想要孩子，謝男便把浴缸放滿水，活活淹死男嬰，接著便以毛巾包裹遺體，連同胎盤裝進大塑膠袋，帶回石岡區租屋處放置，幾日後再將整袋遺體丟棄後方水井，但兩人因良心不安，於今年1月12日凌晨自首。

隨後檢警前往該水井撈出袋裝嬰屍，並發現嬰屍已腐爛成「糊狀」，而該水井是地主用來灌溉農作物使用，地主未知情也未發現有異狀，便長達半年提屍水灌溉。

據《ETtoday新聞雲》報導，高大成指出，謝男雖坦承將孩子溺死再丟進古井，但難保未來謝男翻供，辯稱是孩子一出生就死亡，便將孩子丟進古井，並竟謝男殺人的客觀證據過於薄弱，因此，要判定男嬰是否生前先被溺死，可先測量男嬰的胸圍若大於頭圍、腹圍，就表示男嬰有呼吸，胸部會擴張事活胎，另外，還可從男嬰的肺部檢查有無氣泡，如果有便是生前進水，再來便是要檢查內臟中是否有井水內的微生物。

高大成表示，如果原本是活胎，那將涉嫌殺人罪，若男嬰一出生就死亡再丟進古井，若是死產便成為涉嫌遺棄屍體罪，前者可判處死刑、無期徒刑或10以上有期徒刑，後者則是判處6月以上、5年以下有期徒刑，兩者的刑期落差大。