既然沒辦法靠別人晉級，新竹御頂攻城獅決定自己來！18日靠著艾夫伯25分、7助攻與7籃板，狄帝也拿21分、19籃板，攻城獅終場99比87擊退福爾摩沙夢想家，確定以20勝19敗戰績搶下最後一張季後賽門票，衛冕軍台北富邦勇士也宣告淘汰。

本季例行賽最終排名也提前敲定，桃園璞園領航猿確定搶下例行賽第1，將跟例行賽第4的攻城獅在季後賽首輪交手，排名例行賽第2的夢想家則在首輪遭遇排名第3的新北國王。至於本季尋求4連霸的勇士確定排名例行賽第5，PLG隊史首度無緣晉級，高雄鋼鐵人則排墊底。

儘管高國豪提前傷癒歸隊，攻城獅並未選擇讓他先發，而是續由田浩先發，面對夢想家上半場就投進8顆三分球的凶猛外線，攻城獅也靠艾夫伯火力緊咬不放，打完上半場，兩隊打成50平，艾夫伯半場21分，夢想家洋將吉爾貝克則在上半場結束前44秒扭傷左膝退場治療。

夢想家選擇讓吉爾貝克下半場休兵，仍在第三節靠著三分外線，一度取得7分領先，但攻城獅總算在末節開始，打出一波9比0小高潮，反以77比73超前，夢想家甚至在最後5分30秒換下布依德，改用全本土陣容應戰，攻城獅也「詭異」配合只用單洋將應戰，

直到比賽還剩4分46秒，攻城獅才把艾夫伯換上採用雙洋將陣容，夢想家也在最後3分57秒換上雙洋將正常應戰，不過攻城獅仍保領先優勢，更靠曾柏喻最後1分16秒切入上籃，取得97比87穩定領先優勢，林俊吉最後1分03秒的掉球失誤，更是直接宣判夢想家死刑。