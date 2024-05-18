台北市長蔣萬安率團出訪東京，今(18)日上午前往東京晴空塔，為首次與寧夏夜市合作的台灣祭活動宣傳行銷。蔣萬安於活動中親自下廚做蚵仔煎，並不忘藉機介紹台灣小吃，歡迎各國朋友多來參加台灣祭活動。

蔣萬安出席東京晴空塔台灣祭活動受到民眾熱情歡迎，引起日本及外國遊客驚呼連連、爭相合影，他也不忘藉機介紹台灣小吃，並在沿路逛攤位時，一邊品評寧夏夜市教得很到位，並分享這裡的酥炸魷魚與炸芋丸口感確實是台灣的味道。活動現場人手一支台啤、座無虛席，台灣祭的主辦單位也介紹，當前銷量最好的是炸雞排、珍奶攤位也大排長龍。

蔣萬安最後也進入一攤位，親手現做一份蚵仔煎，他表示，自己的拿手菜有三杯雞、珍珠丸子、爆炒三鮮，但做蚵仔煎是第一次，旁邊的師傅也教他訣竅，讓他快速掌握蚵仔煎的關鍵，就在於翻面不能散、煎得脆而不焦。蔣萬安也表示，歡迎各國朋友們能多來參加台灣祭活動、享用寧夏夜市帶來的美食。

在前往台灣祭前，蔣萬安一行也參拜了東京媽祖廟，廟方與僑界人士紛紛介紹此地作為地方信仰中心，尤其是考前許願、百分百考上的靈驗也吸引日本民眾前來參拜祈願。蔣萬安在參拜後表示，東京媽祖廟提供僑胞朋友重要的心靈寄托，感謝廟方的努力，也祈求四時無災、國泰民安。