屏東縣東港警分局統計，鮪魚季開始至今已告發20件違規停車，警方表示，將持續加強取締，建議民眾可把車輛停在進德大橋北端往鹽埔漁港兩側路旁。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

5月初東港黑鮪魚文化季開跑後，一到假日就有大批遊客湧進華僑市場大啖美食，但也導致停車位不敷使用而引發違停亂象，據屏東縣東港警分局統計，鮪魚季開始至今已告發20件違規停車，警方表示，將持續加強取締，建議民眾可把車輛停在進德大橋北端往鹽埔漁港兩側路旁。

東港警分局表示，因東港鮪魚文化季帶動華僑市場美食效應，近期每逢假日都湧入大批遊客及消費者，帶來人、車潮，但市場周邊停車空間有限，原規畫的機車停車格不敷使用，導致有任意停放現象。

警方指出，從5月初鮪魚季至今已告發20件違規停車，分局將持續派員加強碼頭及華僑市場周邊違停勸離及取締，除針對朝隆路段臨停車輛勸離外，也將加強違規停車取締告發。

警方說，為避免任意停車影響華僑市場周遭的停車秩序，建議民眾可將車輛停放漁市場內收費停車場，如遇車位已滿，可將車輛停放進德大橋北端往鹽埔漁港兩側路旁，再徒步前往華僑市場，切勿貪圖一時方便而任意違停吃上罰單。