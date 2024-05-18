台積電慈善基金會與104人力銀行攜手舉辦2024高中職人才就業媒合x職涯探索博覽會18日於高雄國光中學舉辦；104人力銀行行銷長張寶玲指出，企業對技術專業人才的需求日益增加，5月份歡迎高中職畢業生的工作機會達54.7萬個，占整體工作機會的58.88％，六都當中以台南市、高雄市增長最為顯著。

這是台積電慈善基金會與104人力銀行第二年攜手舉辦，高雄之後，下周六(25日)台南場也將邀請60家在地優質企業參加，預估也將吸引超過千人參與，幫助高中職學生探索升學以外的各種可能，適性找到職涯方向、順利媒合就業機會。

張寶玲表示，即戰力優先，現場的工作機會月薪最高上看7萬元，例如，經過考核與經驗累積，儲備店長薪資上看7萬3千元。

104人力銀行5月最新數據顯示，歡迎高中職學歷工作機會數量逐年攀升，比較近10年成長趨勢，全國平均增幅為85.9％，其中六都當中，又以台南市、高雄市，成長幅度較高，分別達到106.4％和98.1％，民生消費、製造業工作機會多。