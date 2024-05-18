嘗試過郵輪旅遊嗎？出國觀光交通工具除了搭飛機，乘船也是一途。英國郵輪從業資歷9年的網紅薩瑟頓（Lucy Southerton）最近向「郵輪新手」提出忠告，彙整從出發前、登船後、下船遊覽等環節最常發生的迷思與錯誤，盼助首度參加郵輪旅程的消費者避開掃興處境，盡興而歸。英國《每日郵報》摘出其中10項，條條實用。

錯誤一：付了旅費就能盡享一切。很多新手旅客誤以為郵輪行程是「全包式服務」，行前付了郵輪行程費用，上船就可免費盡享一切，因而未能抓準預算，自助餐廳與用餐區的確包辦了乘船期間大部分餐飲，但有些活動與部分餐廳必須額外付費。其次還要預留一筆錢支付小費，她看過不少旅客在假期尾聲收到小費帳單卻付不出來而傷透腦筋。

錯誤二：趕不上啟航時間。薩瑟頓強調這是典型新手錯誤。遊客下船自行探索令人期待，但由於不熟悉當地交通情況，很可能來不及趕回港口登船。下船後去任何地方都要考慮能否按時返回港口，最好事先向船員詢問每個港口的交通狀況。

英國郵輪從業人員薩瑟頓（Lucy Southerton）在個人頻道發布短片提出首度搭乘郵輪旅客常見的錯誤。

錯誤三：沒保旅遊險。薩瑟頓指出，無論在陸地觀光或搭船出海旅遊，旅遊險絕不可略過，「郵輪行程也可能因天氣生變而取消，乘客在航程中可能生病，甚至前往郵輪啟航地點的空中航班可能因故延誤或取消」，畢竟郵輪不向飯店，時間到了就會移動，不可能待在原地等人。她建議，預定郵輪行程之後務必儘速買旅遊險。

錯誤四：預定過多觀光行程。薩瑟頓看過很多新手受到靠港後各色活動吸引，報了一大堆，到頭來發現根本趕不上或累到不想參加：「早起的也許還能應付，但多數人會賴床，這些活動的確讓人雀躍，但也會耗盡體力。」她建議為期1周的行程預定3個短途團體行程即可，2周旅程以6場為上限，「想放鬆度假，就別把每天塞滿」。

錯誤五：不看安全簡報。誰都不想遇上緊急狀況，但天有不測風雲，郵輪工作人員絕不願看到人人驚慌失措的場面，只要在旅程開始時注意安全簡報內容，就能快速掌握應變之道。薩瑟頓說：「至少要搞清楚緊急狀況之下你該往哪裡移動。」

預定遊輪行程前應先了解旅程停靠港口特色，方能選擇更適合自己的落地短途行程。專家也建議，最好避免前往太過遙遠的地點觀光。（示意圖：shutterstock／達志）

錯誤六：懶得做功課。下單前務必先了解郵輪停靠的各個港口有哪些特色，到港後的短途團體旅遊行程不必然符合個人興趣，又或者其實可以自由行而非團體行。薩瑟頓提醒，考量當地貨幣現金用量、語言、交通便利與否、個人安全，最好避免前往距離港口遙遠的觀光地點。

錯誤七：沒帶個人藥品。考量上船後可能有些小狀況，薩瑟頓建議攜帶小型綜合藥箱，藥膏、止痛劑、OK繃、感冒藥、暈船藥都很實用，萬一暈船或感冒就不必費事去船上的醫療中心久候，而且船上販售的藥品比較貴。

首次搭乘郵輪的人，或多或少會暈船，可準備暈船藥帶上船備用。（示意圖：shutterstock／達志）

錯誤八：未預定船上活動或特色餐廳。熱門活動與餐廳往往很快額滿，薩瑟頓建議新手利用船公司App的預定功能，出發前就訂妥，就算後來可能取消也沒關係，畢竟額滿就沒機會了。

錯誤九：隨身必需品放在托運行李。新手往往不知道，大件行李要等到登船後第一晚才會送到住宿艙房，因為船員需要時間處理派送上萬件行李。薩瑟頓警告，有些必需品務必放在隨身背包，例如手機充電器、淋浴用品、乾淨衣物。

錯誤十：訂房未考量暈船。薩瑟頓說，新手十之八九都會暈船，最好選擇位於輪船中央區域艙房入住，「船頭船尾均為下下之選，都是最容易感受到船身晃動的區域」。房價較低的艙房周圍往往有其他活動場所，例如餐廳、健身房，相對嘈雜。