桃園市長張善政18日上午至桃園考區考場視察會考場地。（桃園市政府提供）

113年國中會考第一天，18日桃園考區考生違規件數共21件，社會科發生2件重大事件違規，分別是學生坐錯座位及將答案卡畫破汙損，各科缺考人數皆為230餘人。教育局說明，相關違規情節認定，仍須提桃園考區以及全國試場違規事項處理會議審議。

教育局表示，第一節社會科缺考235人，缺考率1.15％，違規件數8件，分別為攜帶非應試用品共4件、提前書寫1件、逾時作答2件、坐錯座位1件，另重大違規事件2件，分別是學生坐錯座位及考生將答案卡畫破汙損。

第二節數學科缺考229人，缺考率1.12％，違規件數9件，分別是攜帶非應試用品4件、提前書寫1件、逾時作答3件、答案卡背面計算1件。第三節國文科缺考234人，缺考率1.14％，違規件數3件，為手錶發出聲響2件、逾時作答1件。第四節寫作測驗，缺考234人，缺考率1.14％，違規件數1件為提前書寫1件。