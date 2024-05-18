立法院17日上演表決大戰，場面火爆，三黨立委雙方在議場門口爆發激烈扭打，進入議場後也是衝突不斷。民進黨立委指控，國民黨不讓他們在委員會討論，用鴨霸的手法違反民主政治。對此，新黨台北市議員侯漢廷直言，國民黨已經在委員會討論6天、3場公聽會、1場專案報告，已經充分展現民主包容精神，民進黨那些煽動的言論，就是謊言加上智障！

新黨台北市議員侯漢廷18日在《新聞大白話》表示，民進黨煽動的訴求就是謊言加智障。所謂「沒有討論」，所有改革條文、所有版本，早就清楚地放在立法院網站，清清楚楚、條列對比。

且立法院司法法制委員會從4月1日、3日、10日、11日、15日、17日，6天都在討論，3場公聽會加上1場專案報告，公聽會民進黨還派學者主張著名的一句話，官員難道不能說謊嗎？公聽會也開了，政黨協商也開了，委員會也討論6天，黑箱個鬼！

至於委員會原本要逐條討論，侯漢廷指出，民進黨提了40次散會動議，昨天如果依照程序，會進入廣泛討論，再進行逐條大家發言，發言完畢就表決。

侯漢廷質疑民進黨，昨天有想要討論或逐條發言嗎？民進黨昨天一早從插隊開始，就是來打群架的；昨天不想討論、拒絕討論的，就是民進黨。

侯漢廷進一步披露，2017年審查勞基法，民進黨立委在1分鐘內就把勞基法送出委員會，當時國民黨都說有異議，結果民進黨立委說沒意見就停止討論，送出委員會。

2019年5月，公投要脫鉤總統大選，也是民進黨突襲直接逕付二讀。2019年11月反滲透法也一樣，直接逕付二讀，沒有經過委員會審查。2021年總預算沒有經過委員會審查逕付二讀，創下先例，當時國民黨、民眾黨、時代力量齊聲痛批。

2022年會計法要幫阿扁國務機要費除罪化，在委員會大家都說有意見，結果竟說沒意見5分鐘就送出去。前瞻基礎建設條例，也是大家喊有意見，台上主席也說沒意見就送出去。

侯漢廷強調，所謂沒有逐條審查、沒有討論，直接表決，這就是過去民進黨最愛做的事情。現在國民黨已經在委員會討論6天、3場公聽會、1場專案報告，已經充分展現民主包容精神。所以那些煽動的言論，就是謊言加上智障。