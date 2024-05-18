韓國「臉蛋天才」稱號的車銀優在漫改劇《犬系戀人》中雖然怕狗，因孩童時受到創傷開始怕狗，往後一見到狗就產生恐懼，但他是唯一能替朴圭瑛解開詛咒的關鍵人物。他在拍攝他被狗狗嚇得落荒而逃的橋段時，車銀優賣力地連滾帶爬，前後彩排多次，順利拍完後他對鏡頭擠出笑容，並透露屁股都瘀青了。

《犬系戀人》故事描寫朴圭瑛因為家族世代受到詛咒，只要與異性接吻，晚上12點就會變成小狗，直到早上6點才會變回正常人類模樣。而劇情就發生在朴圭瑛喝醉酒，誤把車銀優當成她暗戀的對象李玹雨，借酒狀膽吻了對方才驚覺吻錯人，當中最大的考驗不只是她變成狗，如果沒在100天內再親車銀優，朴圭瑛就會一輩子當狗。

朴圭瑛飾演國文老師，為詮釋角色做足功課。（圖／八大提供）

當演員們被問到「接吻時我變成狗？」還是「接吻時對方變成狗？」李玹雨說，與其讓對方遭受這樣的詛咒，寧願由自己來承受這種痛苦。車銀優與朴圭瑛則不約而同都選擇另一個，車銀優解釋說，接吻時對方變成狗，「意味著我對那個模樣是沒有問題的，我可以接受對方變成不同樣子。」

而面對「不小心吻了不喜歡的人？」還是「不小心在喜歡的人面前打嗝？」的提問時，朴圭瑛坦言她沒辦法和討厭的人接吻，因此寧願在喜歡的人面前打嗝，還會誠實告訴對方，她舉例說：「像是很抱歉我剛吃了餃子，請你諒解。」之類的話。

談到劇中角色，朴圭瑛飾演在學校教導國文課的老師，她曾去詢問真的有在任教的國文老師，並且也向有養寵物的朋友打探毛小孩的習性，為了角色詮釋做足功課。《犬系戀人》明（19日）起，每週日晚間10點在八大戲劇台播出。