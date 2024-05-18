桃園市長張善政今日下午出席「貝里斯橘道鎮締結姊妹市簽約典禮」。張善政表示，桃園不僅是國門之都，更是臺灣最大的工業城，與貝里斯橘道鎮在農業基礎及多元族群背景上也十分相似，尤其在動盪不安的國際局勢下，族群融合是國家非常重要的軟實力，很榮幸能與橘道鎮締結姊妹市，期待透過今日簽署儀式持續深化雙方關係，進一步拓展更多領域的交流合作。

張善政指出，在農業基礎上，貝里斯橘道鎮盛產甘蔗，有「甜蜜市」（Sugar City）的美稱，桃園則是北臺灣的糧倉，不僅有著名的拉拉山水蜜桃，更有魚米之鄉之稱的新屋。此外，桃園與橘道鎮皆是強調族群融合的城市，桃園不僅是客家第一庄，也是全國第二多原住民人口的城市，還有滇緬泰等多元文化，期待未來有機會率領市府團隊訪問貝里斯，深入體會貝里斯的風土人情。

張善政說，感謝貝里斯總理布里仙紐親自蒞臨桃園市政府，共同見證貝里斯橘道鎮與桃園市的簽署儀式，桃園倍感光榮。今日張善政致贈由桃園原住民藝術家米路哈勇繪製的《生命獻禮之活泉》畫作作為締盟禮，融合桃園山林生態與貝里斯熱帶雨林，以孕育萬物的海洋，連結桃園市與橘道鎮，傳遞兩座城市如生命共同體生生不息的意象。

貝里斯橘道鎮市長Ladrick Sheppard透過預錄影片表示，雖然橘道鎮與桃園市相隔甚遠，但兩市皆同樣追求進步、照顧市民福祉的目標。特別感謝所有努力促成這項合作簽署儀式的夥伴們，未來橘道鎮與桃園市在合作交流上，會秉持著姊妹市的精神，保持開放合作的態度，成為彼此最可靠的合作夥伴，共同攜手為兩市市民創造更好的生活環境。

貝里斯總理布里仙紐表示，很榮幸能代表貝里斯前來見證今日的簽署儀式。貝里斯擁有非常多元的文化及觀光景點，尤其9月是貝里斯的國慶月，將舉辦全國最大的嘉年華活動，屆時非常歡迎大家前來體驗最道地的美食文化。期盼未來藉由雙方城市交流的互動關係，更進一步推動臺美之間的情誼。

貝里斯駐台大使碧坎蒂表示，今日是貝里斯與臺灣雙邊關係更往前邁進的重要里程碑，感謝桃園市政府以及各界的努力，共同協助促成本次的姊妹市締結儀式，期待未來貝里斯橘道鎮與桃園市有更多緊密的合作關係。