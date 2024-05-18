民進黨南投縣黨部主委選舉進入白熱化階段，候選人簡百聰設立廣告看板，質疑對手陳玉鈴涉入吸金集團案，並接受集團負責人政治獻金，呼籲其將所得返還給受害者。陳玉鈴強調簡百聰是不實指控，已蒐集證據向警方報案提告加重誹謗，不容暗黑勢力玷汙選舉。

此次民進黨南投縣黨部主委選舉共有2名候選人參選，分別為竹山區縣議員陳玉鈴和草屯鎮民代表簡百聰。隨著投票日臨近，雙方競爭愈加激烈。簡百聰在大型選舉看板上公開指控陳玉鈴涉入詐騙集團吸金案，要求其將詐騙所得返還給受害民眾。

簡百聰進一步通過「給黨員的一封信」再次質疑陳玉鈴和其兄長參與吸金案，並指出在前年縣議員選舉中，該集團負責人曾捐贈陳玉鈴10萬元。此外，簡百聰還質疑陳玉鈴無法為民進黨在南投縣拓展票源，他認為，今年立委選舉民進黨立委蔡培慧連任失利，部分原因是濁水線的議員和里長都到烏溪線輔選，導致蔡培慧在竹山區僅以些許票數敗選。

陳玉鈴表示，鑑於民進黨在大選後處於弱勢地位，國會亂象叢生，她希望能加強中央和地方的連結，決定參選縣黨部主委，並提出多項具體政見，包括建立青年參與公共政策討論平台、鼓勵青年參政、協助黨公職成立社會福利諮詢平台，以及幫助縣民申請長照服務及急難救助，讓南投縣持續進步。

陳玉鈴已向縣警局提告簡百聰加重誹謗，強調自己也是吸金集團的受害者，並曾協助竹山地區的其他會員向該集團提出民事訴訟，以維護民眾權益。陳玉鈴痛批簡百聰不提出具體政見，卻進行人格攻擊，她強調，無法容忍這類行為，將通過法律手段捍衛自己的清白，也將積極迎接挑戰，帶領縣黨部翻轉南投。