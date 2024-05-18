台灣「羽球一哥」周天成今天在泰國公開賽男單4強對決馬來西亞好手李梓嘉，首局憑藉中段一波5比0攻勢反超後，一路領先穩紮穩打，先以21比18拔得頭籌。次局李梓嘉以21比12還以顏色，並在決勝第3局展現年輕8歲的體能優勢，再以21比13淘汰周天成，李梓嘉將與香港的伍家朗爭奪男單冠軍。

周天成過去和李梓嘉9度交手，以5勝4敗稍占上風，但包括最近一次在亞錦賽16強碰頭在內，天哥苦吞2連敗，此次對決也是逆風開局，首局先以4比7落後。不過天哥連得3分扳平，更於8比9後連拿5分，後來居上。

技術暫停後李梓嘉3度追到1分之差，但都被周天成甩開，特別是李梓嘉以一記時速逾400公里的強勁殺球，追成16比17時，天哥立刻回敬一記殺球，並讓對方下手回球出界，重建3分領先。最後兩人前排短兵相接後，李梓嘉送出一記後場高球，周天成在後退情況下單腳起跳殺球得分，漂亮拿下第1局。

決勝第3局前段周天成與李梓嘉纏鬥，卻在8平後連丟3分，讓李梓嘉技術暫停以11比8領先。換邊後周天成連追兩分，卻已是此役結束前他與李梓嘉最近的距離，隨後周天成的步伐已有些跟不上，挨了26歲的李梓嘉一波8比1猛攻，勝負也就此底定。

台灣好手在本屆泰國公開賽的所有征戰到4強畫下句點，男雙呂明哲、唐凱威今天稍早遭遇第1種子印度組合蘭迪雷基（Satwiksairaj RANKIREDDY）、謝提（Chirag SHETTY），力戰35分鐘後以11比21、12比21敗陣，止步4強。