立法院17日表決「國會改革」法案衝突不斷，外頭近500人學生集結。前立委郭正亮認為，昨天到現場的年輕人包括黑熊部隊、台灣基進、深綠網紅，他們當天若衝進去佔領立法院，那麼賴清德這3年的總統預算，也就不用審了。

郭正亮今(18日)在《中天辣晚報》中表示，當立法院長韓國瑜要用舉手表決，他就知道韓國瑜幹定了，昨天大概表決接近1/3 ，那時已接近晚上12點，所以就挪到21日繼續表決。

郭正亮接著表示，民進黨就開始動員人來包圍立法院，一開始，是新北市一位民進黨議員動員黑熊部隊，接下來台灣基進也跟進，後來就有一大堆1450在臉書一直貼文，最後大概來了幾百人，有人說接近1000人等等。不過，他們當天若衝進去佔領立法院，那賴清德這3年的總統預算，也就不用審了。

郭正亮點出，不要忘了，當年太陽花運動，民進黨是在野黨 ，會希望執政黨一事無成 ；但現在民進黨是執政黨，立法院若修法沒過，接下來民進黨預算也不用過了，因為藍白就變成一支軍隊。

郭正亮甚至表示，昨天到現場的年輕人包括黑熊部隊、台灣基進、深綠網紅，都在動員；21日晚上6點半，經濟民主連合也已經在動員了。郭正亮覺得，賴清德就職演說隔天，若群眾包圍立法院，甚至還衝進去立法院，以致立院無法進行表決，這個國家就算是動盪國家，賴清德所呼籲的團結，會變成純屬笑話，更證明他完全沒辦法維持社會的基本安定。