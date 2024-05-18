韓國動作喜劇《碰撞搜查線》由《模範計程車》導演朴俊宇執導，攜手《我的出走日記》李暋起（前譯： 李民基）、《MOVING 異能》郭善英、以及《魷魚遊戲》許成泰打造首部以交通犯罪為主題的動作韓劇，首播就看到郭善英一甩在《MOVING 異能》與柳承龍大談虐心戀愛的溫婉形象，成了警局「交通犯罪調查組」的扛霸子主管，飆車打架樣樣來，江湖美女氣場全開，模樣又酷又颯。

首集中，以許成泰和郭善英為首的交通犯罪調查小組（TCI）就立大功，將一眾二手車詐騙的幕後集團一網打盡，卻沒想到牽扯出更大的犯罪陰謀。就在郭善英等人沉浸在成功破案的喜悅時，由李暋起飾演的保險業務員「車延互」找上門，希望他們對一起連環殺人案進行調查，調查過程中車延互展現超乎常人的數學天分，以驚人的邏輯推理能力協助郭善英辦案，發現嫌疑犯車浩圭（裴侑藍飾）可能是以車禍殺人並詐領上億保險金的真兇，雙方人馬也在激情車戰中展開鬥智鬥勇的生死追逐戰。

許成泰和郭善英為首的交通犯罪調查小組在首集中就立大功。（圖／Disney＋提供）

李暋起憨厚老實、卻天資過人的角色形象也引發熱烈討論，不善與人溝通的他性格古怪，面無表情的講出讓人無法反駁的至理名言時卻又讓人會心一笑。角色「車延互」的分析能力讓人驚嘆，而李暋起完美消化角色、並將古怪木訥的車延互打造成討喜可愛的冷面笑匠的演出實力，更讓粉絲們相當期待李暋起在《碰撞搜查線》中將與其他演員擦出的爆笑火花。

有趣的是，近期在《魷魚遊戲》、《地下菁英》等作品交出優異成績單的「反派專業戶」許成泰，這次難得飾演善良又滿腹正義的重案組資深刑警「鄭采萬」，不只在郭善英遇到警局刁難時，不惜遞出辭呈力保下屬，更在沒人看好憨厚寡言的李暋起時，看到他異於常人的推理能力，將其納入交通犯罪調查小組的一員，完全是教科書等級的寶藏主管。而網友們看到許成泰的反轉演出後也引發熱烈討論，笑說「變那麼正直好不習慣」。

此外，現實生活中許成泰也是相當可靠的前輩，李暋起、郭善英在近期釋出的粉絲問答影片中，不時向許成泰投向崇拜的眼神，許成泰也可靠的帶領兩人完美接球回答粉絲問題，更大讚激情四射又刺激緊張的車戰絕對是在《碰撞搜查線》中，粉絲不可錯過的一大看點，超可愛的互動也讓三位主角的魅力再加分，現已於Disney＋ 獨家熱播中。