新店市公所捷運站外常常會有一名高中生在賣菜，有知情人士在網路上分享該高中生的身世後引起討論，而該同學就讀的學校也透露，其實該名學生目前家中經濟尚可，只是家中長輩希望鍛鍊他的謀生能力，才會讓該生從國中起就一起學習賣菜。

網友近日在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》分享，一位高中生弟弟常常會在新店市公所捷運站一號出口外陪長輩賣菜，自己買過幾次感覺都很新鮮，希望大家經過可以一起捧場；知情人士也提到，該名學生被母親拋棄、父親已病逝，阿嬤會要求他一起賣菜，是希望能夠訓練他自立。

這位高中生弟弟的故事引起討論後，校方透過臉書表示，雖然該同學無法享受父母的關愛，但在爺爺、奶奶與姑姑一家的照顧下依然健康成長，目前家中經濟還算過得去，不需要太過特別的協助，而奶奶是為了及早鍛鍊該同學的謀生能力，才會在國中時就開始安排一起學習賣菜。

校方指出，社會局先前就已派2為社工介入，目前依然持續中，其卓姓班導師平常就很照顧這位同學，校內教職員也都會團購這位學生的蔬果，「希望大家在經過附近有看到這位認真的同學時，能給他一個友善的微笑，如果他的攤位剛好有您需要的，也能購買」。