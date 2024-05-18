桃園市消防局第四救災救護大隊日前在復興區巴陵古道生態園區進行山域事故搶救組合演練。本次演練用意在於提升消防同仁應對山域事故之能力，強化在救援過程中的效率和安全性，並搭配地形熟練應用各式救援器材。

此次演練模擬民眾於唐穗山遇難的情境，並加入遇難民眾因迷途，錯登雪白山山徑，而搜救人員在遇難民眾未能提供GPS座標下，考驗第一線出勤同仁在實際行動中應對能力和後勤指揮制度之韌性。

消防局第四救災救護大隊表示，近年來登山等山域活動愈加盛行，相應的事故也日益增多。演練的目的即是讓新進隊員快速掌握執勤要領，並讓資深隊員從救援過程中不足之處提出精進。此外，演練也加強了支援單位間的協調與合作機制，提升了整體救援效能。

與此呼籲愛好山域活動之民眾，不論登山、攀岩及溯溪等山域活動均應事前學會手機GPS定位及結伴同行，彼此間互相照料，避免單獨行動；同時，應遵守相關山域規定和注意事項，並在遇到危險時立即撥打119求助專業協助。