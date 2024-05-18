近期氣候溫轉暖，各式蔬果盛產，低熱量、多元食材的黑木耳正值產季，農糧署輔導新北市農會18日邀請中南部黑木耳生產者北上現場展售，農糧署主任秘書陳啓榮親自參與希望廣場的現場活動，給予農友支持鼓勵，歡迎民眾前往選購當令新鮮國產黑木耳。

農糧署指出，黑木耳栽培可分成段木天然植培法及木屑太空包栽培法，國內以木屑太空包栽培法為主，栽培量約4,799萬包，年產量2,211公噸，嘉義縣為最大產區，占比逾八成(81％)，南投縣(7％)及臺中市(6％)也是主要產區。

黑木耳適合生長在溫暖潮濕的環境，農糧署說明，隨著農民栽培技術的進步及栽培環境的改善，已到四季皆可生產，近期氣候適宜，黑木耳生長良好，品質優良，國產黑木耳9成以上以濕木耳型態銷售，與進口乾木耳明顯區隔。

現場示範民眾黑木耳料理，最能吸引消費者選購國產生鮮木耳，農糧署邀請嘉義縣彥廷農場、臺中市洪小謙黑木耳農場、奧特農業有限公司、南投市的蔬菜產銷第6班，以及保證責任彰化菇類生產合作社等單位，展售新鮮黑木耳、乾燥黑木耳、黑木耳露等多元木耳相關產品，也分享涼拌黑木耳沙拉、黑木耳露等健康食材料理。