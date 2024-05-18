一頓免費餐點竟然這麼貴！加拿大一名麥當勞顧客，本週一（13日）因為在得來速拿出手機打開麥當勞APP準備兌換免費餐點，就被警察攔阻並且開了一張價值加幣580元的交通罰單，約新台幣1萬3700）。

18歲的普里瑪（Mason Prima）表示，當時他正在加拿大薩斯卡通（Saskatoon）的一家麥當勞門店的得來速車道中等待，並使用麥當勞的手機應用程式。這時候當地的警察就將他攔下來，普里瑪原以為可以向警察解釋，並且秀出他正在使用應用程式，當麥當勞的APP允許顧客預訂餐點並使用優惠券。

McDonald’s customer says he was hit with $400 traffic ticket for opening app in drive-thru https://t.co/vW83Khq2zJ pic.twitter.com/uBDvJmOVW3 — New York Post (@nypost) May 18, 2024

「我就這樣把手機舉起來，給他看我在麥當勞的應用程式上輸入免費餐的代碼，」普里瑪表示：「我只是想兌換一份免費餐，結果沒想到卻變成了非常昂貴的一餐。」

普里瑪表示，他每次在麥當勞點餐時都會使用手機：「老實說，我有點震驚。我以前從來沒有遇到過這種情況，每次去得來速我都會打開這個APP，但從未出現過這個問題，」

普里瑪辯稱：「我沒有踩油門或剎車。車子只是怠速滑行，幾乎沒在動，」薩斯卡通警方隨後給普里瑪開了一張580加幣的罰單。」

雖然罰款對這名青年來說是一筆不小的數目，但普里瑪更擔心的是駕照上被扣的點數，因為他在2年半的駕駛生涯中只收到過一張超速罰單。加拿大騎警駁斥了普里瑪對交通攔查的說法，聲稱這名青少年在進入餐廳停車場前就已經被發現他在使用手機。

該部門表示：「皇家騎警可以證明，今年5月13日，他就被觀察到在公共道路上駕駛車輛時使用手機，警官對該人進行了交通攔查。該人隨後駛入麥當勞停車場，在那裡被開了交通違規罰單。」

一名當地律師表示，關於使用手機和法律之間仍存在一些模糊地帶：「我對於他感到同情。如果他確實只是在得來速區域而不是在公共道路上，」