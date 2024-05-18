立法院17日處理國民黨的國會改革提案，卻遭到民進黨立院黨團暴力杯葛，朝野雙方從早到晚發生數起激烈衝突，國民黨立委陳菁徽、吳宗憲等都受傷，立法院長韓國瑜今（18）日晚間在臉書發文，支持者也紛紛留言「院長辛苦了！」「人民是你堅實的後盾！」「一定要撐住，擊敗這個假民主的執政黨！加油」。

韓國瑜臉書18日晚間7點發文：「尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油！」發文短短1小時，就近萬個讚、破千則留言！

昨天被民進黨立委鍾佳濱飛撲抓屁股擒抱的國民黨立委陳菁徽也留言表示，「院長您辛苦了，面對不講理、暴力的執政黨委員，院長多次承受高度風險。」

網友紛紛留言，「院長加油！」「院長辛苦了！」「請堅強起來主持公道」、「面對蠻橫無理民進黨，您跟周秘書長請小心」、「院長有高度的智慧，更展現包容性，帶給人民新院會，讓我們揮別過去，朝正確的方向前進」、「韓院長您真的要硬氣起來」、「綠營不會因爲您這樣就好說話，只會更加的變本加厲」、「人民是你堅實的後盾！」「一定要撐住，擊敗這個假民主的執政黨！加油」、「不要再退讓了！」「面對一群財狼虎豹不用客氣的，面對壓霸的一群人，硬起來，加油」！

韓國瑜昨天下午三度進行朝野協商，最終破局，在傍晚5點31分，在國民黨立委層層護送下，進到議場宣布開會。但在入口處與綠委再爆發激烈衝撞，韓國瑜西裝被拉扯到變形，後來步入議場，在5點32分宣布繼續開會。

昨天挑燈夜戰直到12點，韓國瑜宣布散會，走出立院時已失聲。面對現場記者訪問，韓國瑜僅表示：「請留步，謝謝大家」、「大家辛苦一天，謝謝大家」，他回答時明顯聲音沙啞微弱，現場記者追問：「院長您的嗓子還好嗎？有點微弱？」韓國瑜僅笑而不答。看到記者意外摔跤時韓國瑜仍急忙上前關心，感嘆說「千萬小心，拜託大家」。