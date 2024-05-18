台鋼雄鷹18日在先發投手小野寺賢人6局無失分帶領，加上打線發揮，魔鷹熄火了13場後再開轟，7局下2分炮、本季第6轟擴大領先，以7比1敗統一獅，本季首次從獅隊手中取勝、中止對戰6連敗，總教練洪一中生涯執教勝場數繼續堆高到1001勝。

前3局兩隊都沒有分數進帳，4局下雄鷹首棒打者陳文杰內野安打上壘，1出局後藍寅倫敲出三壘安打助隊先馳得點。5局下雄鷹攻勢再起，林家鋐、陳文杰安打再下一城。6局下再靠3支安打、1次四壞保送及對方守備失誤再添3分。

先發投手小野寺賢人今天投出3次三振、1次四壞球保送，僅被敲3支安打，繳出6局無失分好投，連續5場優質先發，在3連敗後拿下2連勝，幫助球隊拿下本季對戰獅隊首勝。

而在洲際進行的中信兄弟與樂天桃猿之戰，「黃衫軍」此役火力全開，陳子豪陽春炮助隊先馳得點，岳東華再補上生涯首支滿貫彈擴大領先，也讓桃猿先發投手威能帝僅投4局就被K.O，留下來台最慘一役，終場兄弟以12比1拿下2連勝，桃猿則吞下3連敗。