新北市泰山區今（18）日驚傳兇殺案，1名19歲許姓職業軍人，因懷疑女友出軌，上午10時許前往女友位於明志路的住處，雙方發生爭吵後，許男一時情緒失控，先用手掐女友，隨後再以枕頭將對方悶死，而他犯案後發現鑄下大錯，一度想持刀輕生，但後來被死者姊姊發現後報警逮補，目前警方正在偵訊釐清案情。

據了解，許嫌與劉姓女友2人都在皆在憲兵指揮部服役，原本兇嫌與死者為同單位同袍，但因2人太常發生爭吵，男方被調離原單位。因劉女向許嫌提出分手，今日凌晨1時許，許嫌到死者住處協調，但過程爭仍不斷發生爭執，雙方從深夜吵到早上，最後許嫌因懷疑女友出軌才提出分手，一怒之下失手殺死女方。

今天上午10時許，因為死者與姊姊、弟弟約好要一同外出去探視祖母，但因劉女始終沒有步出房門，死者姊姊敲門詢問時，許嫌還刻意用劉女手機傳訊要姊姊再等一下，企圖故佈疑陣拖延時間。

不過最後死者姊姊發現異樣，趕緊到妹妹房間查看，才發現死者已經遺體冰涼趕緊報警，而許嫌見狀還一度企圖輕生，不過最後遭到制止，警方到場後將他逮補，並帶回分局偵訊，他也坦承因與女友分屬不同單位，心裡沒有安全感，加上女友提出分手，才懷疑對方出軌而失去理智鑄下大錯，警方訊後依殺人罪嫌移送。

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