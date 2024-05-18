國中教育會考今天登場，第一天應試項目包含社會科、數學科、國文科與寫作測驗，高雄整起應試狀況大致正常，662間試場、2萬1,074位中，有零星發生20件考場違規事件，包含帶手機進入試場、答案卷上寫名字等，最重該科恐不計分處分。

根據高雄考區統計，會考首日應試結束後，各科缺考數約落在163人至199人次之間，並發生20件考場違規事件，其中9件為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，經制止後停止；3件攜帶非應試用品(如：智慧型手環及手機)等進入試場，且隨身放置；2件於答案卡書寫姓名、折疊答案卡；其餘6件為手機攜入考場發出聲響、數學科攜帶量角器或附量角器功能文具、電子錶發出聲響、嚼食口香糖等。

高雄考區說明，提早翻閱試本經制止後停止，以及隨身攜帶包含手機在內等非應試物品，可扣該科成績2點；數學科攜帶量角器、嚼食口香糖、放置試場前後放手機響起、隨身電子錶發出聲響等，皆可扣1點；而在答案卡上寫名字顯示身分，依規則該科可不計分，違規狀況將經統計後，將報請中央會考試務會確認後，再進行最後裁處。

高雄市教育局提醒，第二日自然、英語科考試共3節，考生應提早出門應考，並務必攜帶准考證。考試於上午8時20分開始第1節考試說明，考試開始後遲到逾20分鐘不得入場，開始後30分鐘內，考生不得提早離場；而英語聽力試題開始播放後，考生即不得入場，也不得提前離場。

為維持考試順利，教育局並於21所考場學校分別派駐督導人員，於各節次落實巡場。高雄市教育局長謝文斌今天上午也到鳳新高中關心國中會考考試情況，確認整體試務準備及考生應試狀況，並巡視試務中心、休息區及各試場，並向學校校長與老師們致意，同時勉勵考生們平常心應考。