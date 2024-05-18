女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲離婚後異性緣相當好，今年3月向台灣女友Mandy（馬筱梅）求婚成功，將再婚、二度當台灣女婿，也引起網友熱烈討論。汪小菲出了名超寵未婚妻Mandy，先是送上值300萬鑽戒，最近兩人甜蜜逛街，眼尖網友注意到Mandy背的是天價名牌包，不禁讚嘆汪小菲驚人財力。

最近有大陸網友直擊汪小菲陪Mandy到商場逛接，他貼心替未婚妻開車門和甜蜜牽手畫面全被拍，其中略懂精品的網友注意到，Mandy背的包是號稱愛馬仕天花板的喜馬拉雅包，許多大咖女星和名媛都有收藏，林青霞、關之琳和周揚青都在公開場合背過。

有內行人推估Mandy的名牌包要價新台幣450萬元至680萬元左右。（圖／摘自微博）

有時尚博主透露，愛馬仕的喜馬拉雅包是用價格不斐的鱷魚皮打造的凱莉包款，因為鱷魚皮的顏色激似喜馬拉雅山脈上的雪峰，因此這樣取名。喜馬拉雅包分鑽扣款和常規款，先前以喜馬拉雅鱷魚皮製作的鑽石凱莉包拍賣出新台幣1680萬元天價，所以它也被視為「愛馬仕天花板」，Mandy背的沒有鑽石，但價格至少要新台幣450萬元。

許多網友見到Mandy配戴的精品和包包等，才發現汪小菲財力真的很驚人，隨便就送上百萬禮物；據悉，汪小菲求婚鑽戒被大陸娛樂博主挖出，疑似是出自英國知名珠寶品牌GRAFF，有一說美鑽是2克拉，也有人目測是3克拉，價值至少要70萬人民幣（約新台幣310萬）。