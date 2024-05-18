民眾黨主席柯文哲（右二）與基隆市長謝國樑（左三）、立委黃國昌共同出席立委黃珊珊（右一）基隆服務處成立揭牌儀式。（徐佑昇攝）

民眾黨不分區立委黃珊珊18日在基隆成立服務處，黃珊珊表示基隆30年來都沒改變，批林右昌「基隆捷運沒有基隆」，並強調將會扎根基隆，為民眾服務。（徐佑昇攝）

民眾黨不分區立委黃珊珊18日在基隆成立服務處，黨主席柯文哲及立委黃國昌出席力挺，而國民黨籍的市長謝國樑也到場致意，透露「藍白合」的氣息。柯文哲先前曾表示罷免謝國樑不具正當性，今出席再度稱讚謝執政改善交通，雖然媒體詢問罷免案看法，柯並未直接回應，但柯與白營立委合體挺謝，已作出明確表態，未來基隆政局「藍白合」是否繼續深化，有待進一步觀察。

黃珊珊基隆聯合服務處18日於基隆市信三路的原黨部成立，今日舉行揭牌儀式，民眾黨主席柯文哲、基隆市長謝國樑、立委黃國昌以及無黨籍議員呂美玲、前議長宋瑋莉均到場祝賀。

柯文哲致詞表示，基隆在謝國樑的努力之下，打造一個有愛城市，最近也在副市長邱佩琳的努力下，美化並打造出全台第一名的公車亭，前十名占了好幾個，都是從小地方開始進步。

柯也稱讚謝國樑施政非常努力，改善基隆和台北間通勤族的交通，包括爭取台鐵直達車停靠基隆，並在八堵設轉運站，「市政就是這樣，每天做一點」。

黃珊珊則表示，她30年前就在基隆於前立委何聖隆辦公室做法律服務，因此很有淵源，著感恩的心情回到基隆，也爭取當責任區來扎根。未來結合助理與其他7席委員一定會做得特別好，解決民眾面對的問題。

但黃珊珊話鋒一轉，開始批內政部長林右昌擔任基隆市長任內「基隆捷運不到基隆」，先要高升內政部長、再當民進黨的秘書長。黃強調，基隆是美麗的海洋城市，但受了非常多的限制，真正的進步是謝國樑上任後才慢慢看到，最近大家才開始重視基隆。

黃珊珊強調，基隆有很多中央的單位，尤其是漁港、海港都是中央控制，這城市沒有辦法發展，中央要負很大責任，下周一立法院會審議《財政收支畫分法》，地方要有充足的財源才能做相當的建設，她要把中央的資源帶給基隆。

謝國樑表示，副市長邱佩琳是以民眾黨員身分加入市府團隊，一年多來努力爭取很多企業認養公車亭，打造出基隆的特色，他要打造最有愛的城市，雙方的合作密不可分，未來很多市民會受惠，和黃珊珊互相合作。