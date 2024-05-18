味全龍與富邦悍將18日上演投手大戰，9局下2出局後拿莫・伊漾從富藍戈手中敲出生涯首支再見全壘打，助隊以1比0勝出，拿下3連勝，首次用球棒向對手說再見，拿莫也開心直呼不可思議，但他笑著說：「葉總說要低調一點就好。」

面對悍將先發投手羅戈，龍隊打線6局吞下10次三振，7局起悍將陸續啟用「王岳富」勝利方程式，王尉永僅用9球抓下3出局，曾峻岳8局登板連續抓下5個出局，9局下2出局再換上富藍戈，但他僅投2球就成為敗戰投手。

拿莫開季出賽狀況不固定，近期手感逐漸升溫，連4場有安打演出，更在9局下敲出生涯首支再見全壘打，回本壘時享受隊友灑水慶賀。

「真的是滿不可思議的。」拿莫談到生涯首次用全壘打向對手說再見，「但葉總說低調一點就好，今年他特別強調，低調一點會有更多安打，意思就是起伏不要那麼大、穩定一點。」

在前面出賽不固定的情況下，拿莫透過練習模擬比賽場景，也去聽打擊課程，和教練、隊友討論，「做自己覺得對的事情，教練也想出很多讓揮棒更快的方法讓我嘗試。」

9局下在等待悍將換投時，總教練葉君璋特別上前提點拿莫，「他有注意到我擊球點比較晚一點，我也有發現，後來他們換上跟峻岳一樣速度很快的投手，可能他們覺得我的變化球攻擊不是很好，剛好掌握到他失投的變化球。」