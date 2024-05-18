舞蹈老師KIMIKO（林睿君）擁有精湛舞技及亮麗外型，深受粉絲的喜愛，後來跨足演藝圈獲得超高知名度，但也因此引來不少負面攻擊，她近日就收到一則黑粉的私訊，對方承認在網路發起多次攻擊，但對方近幾年認知到自己的錯誤，於是想向她道歉，也希望她能接受；對此，KIMIKO回應：「我理解，但不接受。」

KIMIKO日前公開一則私訊，來自長期在網路上攻擊她的黑粉，對方自認很會跳舞也長得不錯，卻無法像她一樣可以出道，受到許多人喜愛，因此決定發起一波又一波的網路攻擊，希望可以傷害到她，但9年來她不僅沒有被打倒，反而更堅強地做自己。

KIMIKO突收黑粉私訊道歉。（圖／IG@dancekimiko）

看到KIMIKO的堅強與自信後，該名網友坦言，「這點真的讓我開始對你產生不一樣的看法，我發現自己開始有點喜歡妳了」，於是特地私訊向她道歉，「我知道之前的行為是錯的，我非常抱歉，希望你接受我的道歉，並給我一個重新認識你的機會」，最後也署名「曾經的黑粉」，表示厭惡的心態已經過去。

然而，KIMIKO則回應該名網友：「我理解，但不接受。」強調自己有同理心與共情能力，所以理解對方先前的行為，但她不接受道歉，「因為我有自己的價值體系，而你的做法是我不能接受也不認同的惡」。