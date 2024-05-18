台南市今天傍晚5點多，東區等10多個行政區電力發生「瞬停」，引發民眾議論紛紛，台電晚間說明，下午5點32分由於龍崎超高壓變電所設備跳脫，造成送電的「電壓驟降」0.1秒，隨即切換讓電力輸送電壓恢復正常，至於設備為何跳脫？原因仍待調查釐清。

台電表示，目前龍崎超高壓變電所正全力動員積極處理事故中，針對事故點也已先行隔離；對於設備跳脫造成電壓變動，未造成相關變電所及供電饋線裝置停電，用戶如未設定自動送電，則需人工操作復電，因此停電時間各用戶不同。

台電指出，部分如南紡購物中心等高壓用戶，因線路瞬間電壓變動，造成內部短暫跳電，台電當下立即聯繫用戶，並派員至現場協助，南紡購物中心停電數秒後即已恢復，奇美博物館停電經人工試送後，約10分鐘也復電。

對於設備跳脫造成電壓變動，用戶如未設定自動送電，則需人工操作復電，因此停電時間各用戶不同，台電對於造成用戶不便，深感歉意，強調後續將強化供電設備巡視，努力減少類似事件發生。