今(18)日新北市泰山區驚傳凶殺案，一名19歲的許姓職業軍人於劉姓女友住家，因雙方爭吵不停，許男一度情緒失控，用手掐女友後再以枕頭悶死女友，劉女的姊姊與弟弟原訂上午10時許要和劉女一同去探望奶奶，才發現妹妹已遭殺害，劉女姊姊報警後，警方抵達也將許男逮捕至警局偵訊，訊後並依殺人罪嫌移送。

許男與劉女兩人皆在憲兵指揮部服役，且在同單位，但因為兩人常發生爭吵，導致許男遭調離原單位，而許男反變成沒安全感，外加上劉女提出分手，兩人便在住處協調仍爭執不斷，經過一晚的爭吵後，許男懷疑女友劈腿才提出分手，憤而用手掐住女友，再以枕頭悶死女友。

回顧這起案件，今(18)日凌晨1時許，許男前往女友住處，雙方爭吵不停，許男一時失控先用手掐女友，再以枕頭悶死女友，許男發現自己鑄下大錯，而劉女的姊姊、弟弟原訂今(18)日上午10時許要約妹妹一同去探望奶奶，但遲遲等不到妹妹蹤影，甚至劉女姊姊敲門詢問時，許男竟用劉女手機傳訊表示「再等一下」，企圖拖延時間。

直到劉女姊姊驚覺有異，趕緊進妹妹房間查看，才發現妹妹遺體已冰涼立刻報警，不料，許男竟一度要輕生遭到制止，警方到場後將許男逮捕帶回警局偵訊，並訊後依殺人罪嫌移送。

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