味全龍18日靠著拿莫・伊漾9局下生涯首支再見轟，以1比0氣走富邦悍將，此役另一亮點就是先發投手吳俊杰，他繳出6局無失分好投，雖然沒有拿下勝投，但獲得總教練葉君璋大讚：「應該是他進職棒最棒比賽。」他也成為龍隊本季首位投滿6局的本土投手。

吳俊杰過去單場最長投球局數是2023年4月25日先發面對統一獅，但6局狂失7分，今天他用99球投完6局，投出4次三振、2保送，被敲4支安打、無失分，球數、局數都改寫生涯單場新高。

「我認為今天才是我們希望看到他的樣子，非常驚喜，真的投得太好了！」葉總大讚吳俊杰此役是他職棒生涯代表作，他認為，吳俊杰雖然有陣子低迷，但教練還是相信他能夠調整回來，「前幾年他先發壓力可能會比較大，因為洋投比較多，本土有一場沒一場，但現在看得出來他有掌握到好的狀況，希望他繼續保持下去。」

葉總認為，吳俊杰今天整場比賽看起來對自己投球都是很有信心的，球都有辦法控制到位，雖然第1局有1顆球沒有受到裁判青睞，導致一度形成滿壘，「即使這樣，他還是要相信自己，有辦法把狀況拉回來。之後只要繼續投下去，這樣的問題也就會越來越少。」

吳俊杰則認為，今天自己投起球來比較不會綁手綁腳，加上教練適時提點自己身體、投球動作，讓他即時回穩。而他也是龍隊今年第1位先發投滿6局的本土投手，徐若熙、王維中也都還沒做到，「我會繼續努力，繼續卡在輪值裡。」