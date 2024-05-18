立法院17日國會改革五法表決大戰，衝突不斷，藍綠立委共6人掛彩送醫；民進黨先使出攻城計，從四面八方試圖攻占主席台，藍營死守主席台並保護立法院長韓國瑜，最終民進黨改以不斷要求重付表決方式拖延議事，後來韓國瑜宣布12點散會，21日院會繼續表決。國民黨立委羅智強表示，民進黨立委的各種暴力手段，讓民眾嘆為觀止。最辛苦的，莫過於立法院長韓國瑜，整晚表決近百次，可說精疲力竭，還需承受民進黨各種惡言惡語。

羅智強今(18日)在臉書粉專表示，賴清德下令「反守為攻」，民進黨立院黨團柯建銘揚言「爆發史上最大嚴重衝突」，民進黨果然領命，以暴力進攻阻擋國會改革。邱議瑩蠻力推擠記者、王美惠攻擊駐衛警、鍾佳濱撲倒陳菁徽，莊瑞雄拳打羅廷瑋後腦 。郭國文不僅掌摑黃國昌，還突襲72歲高齡的立法院秘書長周萬來，為搶奪提案文件，將其按倒椅上。

羅智強指出，民進黨立委的各種暴力手段，讓民眾嘆為觀止，令台灣民主蒙羞。最辛苦的，莫過於立法院長韓國瑜。民進黨立委從四面八方進攻，讓他必需堅守主席台，即使宣布休息，也無法離開，從傍晚到凌晨12點，連上廁所都不能。

羅智強接著表示，為拖延議事，民進黨不斷提清點在場人數、變更表決方式、重複表決，整晚表決近百次。致使韓國瑜不斷宣讀表決，精疲力竭，還需承受民進黨各種惡言惡語。羅智強喊話，韓院長辛苦了，謝謝您的堅持，讓我們繼續一同奮戰！無論民進黨有多蠻橫，我們也決不退縮，為國會改革、為台灣民主，奮戰到底。