今天（18日）各地多雲到晴，最高溫出現在屏東三地門的34.1度，明天（19日）水氣開始增加，下周隨著鋒面靠近雨勢也會越來越明顯，甚至出現雷雨、短延時強降雨等劇烈天氣，尤其中南部雨勢較大，降雨要一直到下周周末才會趨緩。

中央氣象署最新資訊顯示，明天水氣增加，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，也有局部較大雨勢發生的機率；溫度部分，西半部白天高溫上看32度，東半部地區約29度，感受溫暖偏熱，外出可多補充水分。

下周鋒面來襲，全台大雨連下5天，下周末才會逐漸趨緩。（圖／氣象署）

下周一（20日）隨著鋒面接近水氣越來越多，環境也越來越不穩定，除東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨外，南部地區上午陸續有鋒面前緣的對流移入，午後中部以北地區降雨機率開始提高。

下周二（21日）起受鋒面影響，各地降雨機率持續增加，尤其下周二、下周三（22日）搭配西南風增強，中南部雨勢較大，全台降雨明顯，有短暫陣雨或雷雨的機會，西半部地區降雨範圍廣，整天都有對流移入，亦有短延時強降雨出現的機會；下周四、下周五（23、24日）西南風稍微減弱，但天氣仍不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。

下周六（25）後鋒面才會逐漸遠離，降雨逐漸趨緩，台灣周邊轉吹偏南風或西南風，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署提醒，下波鋒面影響時間預計在月底附近，不過預報上仍有不確定性，氣象署將密切觀察。