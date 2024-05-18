2024年首場新南向臺灣形象展18日在印尼雅加達圓滿落幕，為期3天的展覽共吸引近1萬5,000人參觀，促成9,000萬美元的商機。此次展覽以「臺印尼攜手向前，共創智慧永續大未來」為主題，不僅展示臺灣的科技實力，更在疫後重新串聯兩國產業攜手共進，為臺印尼合作續寫新篇章。

印尼作為東協第一大經濟體、第一大人口國及具備爭取成為區域製造中心的企圖心，加速臺灣廠商布局印尼市場的力道。為協助我參展商強化與印尼的交流與合作，展覽期間邀請多家重量級買主進行洽談，包括印尼大型汽車與摩托車零配件業者Dharma Polimetal、印尼大型食品企業Ultrajaya Milk、印尼再生能源企業Surya Energi Indotama。不少買主表示臺灣企業所展示的產品，十分具有前瞻性及創新性，也都符合智慧、永續的消費趨勢，未來合作可期。

印尼政府積極發展工業4.0，臺灣的領導企業如仁寶、廣積科技、原見精機、鴻錩機械等多家智慧解決方案受到印尼買主認可。鴻錩機械首次參加臺灣形象展，不但透過商機媒合會找到符合需求的機械代理商，更與許多買主洽談大型鉚釘機商品，對於臺灣形象展所提供的媒合服務非常滿意。廣積科技結合AI高效能邊緣運算電腦的數位看板技術及智慧零售解決方案，獲得多家印尼資訊通信相關公司關注，已排定商談未來合作機會。

高品質醫療的基礎建設是印尼政府近年積極推動的項目，為此印尼放寬外國投資醫療領域，將智慧醫療的需求推上高峰。倍智醫電的AI肺部影像判讀軟體，獲得印尼國立肺部教學醫院、印尼軍方中央醫院、國家癌症中心等多家醫院放射科主任青睞，要求立刻安排引進醫院試用。神光晶片多功能微型光譜檢測儀，可由女性自採檢體做HPV檢測，有助於提升印尼子宮頸癌篩檢率，從絡繹不絕來訪的醫師、經銷商、民眾一致表示從未見過此女性疾病自篩方案，相當渴望儘早引進，造福印尼婦女健康。為搭起臺印尼醫衛產業合作的橋樑，台大醫院及亞東醫院舉辦「2024年臺印尼智慧醫療研討會」，印尼醫院及醫療設備業者出席約120人，場面交流熱烈。

此外，為實現綠色永續目標，從政府到民間都強調綠色意識，看好印尼炎熱氣候的市場潛力，億高公司的隔熱膜產品詢問度破表，在印尼臺灣形象展接獲數十位買主詢問及預約，顯示當地需求強勁；首次參加臺灣形象展的起而行綠能，鎖定年銷量600萬台的印尼機車市場，其機車充電站與充電樁有望與印尼能源系統商合作設立充電樁示範點，再推廣到印尼各地，商機可期。