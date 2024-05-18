杜德偉出道40年首次攻蛋，今（18日）舉辦「Get Up起來」世界巡迴演唱會，相隔30年重返台北開唱，他的經典曲從來都沒有被歌迷遺忘，曲曲大合唱；中場聽見滿場1.1萬人大聲高歌〈鍾愛一生〉，杜德偉一度掩面紅了眼眶，感動說：「怎麼來到這裡一直有想哭的感覺，台北小巨蛋的磁場果然不一樣。」

杜德偉今晚戴著大圓禮帽帥氣亮相，獻唱〈Get up〉等歌揭幕，滿場尖叫聲不斷響徹場館。他興奮說：「好久不見！行走江湖那麼多年，我真的要說我很緊張，為什麼？因為我要見你們。」回想1993年第一次在台北市立體育場舉辦個唱，「那時候小巨蛋都還沒出生，怎麼都沒想到，要等30年才會再辦演唱會，沒特別原因，只能說時間過得太快了」，言語間滿滿回憶殺。

杜德偉18日首度攻蛋。（圖／羅永銘攝）

今適逢杜爸爸忌日，他特別安排與父親跨時空對唱，最後再牽著7歲稚兒AJ，杜家三代「同框」重唱極具傳承意義。杜德偉說：「在AJ的身上彷彿看到爸爸的身影，這首歌的記憶對我們三代人來說非常重要。因此在準備台北小巨蛋演唱會時，就啟發了這個三代合唱的想法，因為AJ從來沒有和祖父接觸過的，我常在想如果爸爸還在的話一定會很疼愛AJ，雖然一起相處無法實現，但還是能透過音樂讓他們相聯。」

杜德偉首度攻蛋，除了老婆、兒子等親友到場支持，林志穎提前一天探班彩排，好友梁家輝、鍾鎮濤及上山詩納更特別從香港飛來應援，3位大咖港星難得現身小巨蛋，今進場時引起一陣騷動，熱鬧非凡。