美國波音公司民航部門問題爆不停，近期陸續有吹哨者揭發波音與供應商諸多問題。曾於波音任職長達32年的吹哨人巴內特（John Barnett）今年3月被人發現死於車內，震驚全美，友人宣稱他生前發過不自殺聲明。美國南卡羅來納州查爾斯頓警方周五（17日）公布驗屍報告，巴內特是自戕身亡。家屬與波音公司並未立即回應。

綜合美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、有線電視新聞網（CNN）17日報導，62歲的巴內特死於3月9日，陳屍地點是美國南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）假日飯店（Holiday Inn）停車場一輛卡車裡，身上有槍傷。當時巴內特在查爾斯頓持續為波音安全問題相關案件作證，案發當天律師一直等不到巴內特到庭，警方赴飯店查看才發現他已死亡。警方最初報告稱，車裡搜出像是遺書的紙張，寫滿痛批波音字句與對於家人朋友的愛。

巴內特的律師3月12日表示，當事人即將結束作證程序，精神狀況良好，並未發現任何自我了斷跡象，「沒人會信」，律師團隊要求警方全面詳查並公布結果。查爾斯頓警方周五公布的郡立法醫辦公室驗屍結果顯示，巴內特頭部近距離中彈，右手有一把槍，「明顯」死於自殺，彈道分析顯示子彈是由「死者手裡的槍枝擊發」。

JUST IN: Boeing whistleblower John Barnett's suicide note, revealed by the Charleston Police Department, expresses his frustration with the company, stating "F— Boeing", and 'TRUMP 2024' emphasizing his inability to continue. The note urges unity in America and calls for… pic.twitter.com/eAorLjO21E — Thoȝtful Road (@tho_tfulRoad) May 17, 2024

警方在卡車前座還發現一本筆記，筆記本有巴內特的指紋，內容顯示他「正經歷極為痛苦時期」的跡象。警方也發布了在車裡找到的一頁紙張，上面寫了許多痛罵波音公司的字句，例如「去他X的波音！」、「願那些毀我人生的王X蛋身敗名裂」、「願波音付出代價」、「讓我面朝下埋葬，好讓波音還有那班說謊的高階主管親吻我的屁股」。

巴內特對於調查系統也有怒火：「吹哨人保護計畫砸鍋了！」、「整個檢舉系統砸鍋了！我也是！」、「美國不團結就等著滅亡」。他留了隻字片語給家人與朋友，例如「我撐不下去了！夠了！」、「我愛你們所有人」、「我很平靜」、「我寫這些的時候很清醒」。

查爾斯頓警局發言人表示，警方感受到本案仍其敏感且與大眾利益有關，調查過程以事實與證據嚴加執行，不受外界臆測與壓力干擾；調查人員接獲彈道分析報告後宣布結案。波音公司上月表示，巴內特2017年提出的品管問題已獲審查且解決，巴內特去世令波音悲痛。

巴內特生前曾公開發布不自殺聲明。

巴尼特2017年以壓力為由向波音遞出辭呈。他任職波音32年期間的最後7年擔任品管經理，對於公司運作方式產生擔憂，曾舉爆南卡787 Dreamliner客機製造廠問題。辭職之後，他在2021年提告，指控波音有一連串安全問題，包括有鈦金屬雜屑掉進電線線路、氧氣面罩有缺陷、管理層逼他取巧省事。

巴尼特的弟弟表示，哥哥生前對他說過，波音不僅沒有解決他提出的疑慮，反而採取報復手段，「在會議中給他難堪，或者高聲斥責」，但哥哥決不是會退縮的人，「他自認努力做該做的事，但這也令他備感苦惱，因為沒人想聽」。家屬表示，巴內特舉報的案件預計9月開庭審理。

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