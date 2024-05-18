台電強調，桃園地區發生多次停電，是因為近年桃園市為六都人口成長最多，隨產業發達、人口移入增加，台電配合地方政府公共工程及民眾新增用電需求工程也相對大幅增加，易因設備故障及外力因素影響而發生停電。4月中旬以來，桃園停電多因設備故障及外力因素所致，但均能在短時間內透過搶修，迅速恢復供電。

另外，台南地區南紡購物中心等高壓用戶，周六傍晚也發生因線路瞬間電壓變動，造成部分用戶內部短暫跳電。台電也立即聯繫用戶，並派員至現場瞭解及協助。

台電表示，例如南紡購物中心停電數秒後恢復，奇美博物館停電則經人工試送後，約10分鐘復電，區處人員也前往現場協助釐清原因。

台電說，對於設備跳脫造成電壓變動，用戶如未設定自動送電，則需人工操作復電，因此停電時間各用戶不同。此次輸電線路造成壓降，造成用戶不便，台電深感歉意，後續將強化供電設備巡視，努力減少類似事件發生。