【立院表決戰】自爆故意踹倒遭陳亭妃提告 徐巧芯道歉了：但鍾佳濱踩我的臉2次 @ChinaTimes

立法院院會17日進行國會改革等法案三讀表決，藍綠雙方立委在議場爆發全武行。民進黨立委陳亭妃指控國民黨立委徐巧芯拉住她的衣領，徐巧芯則在直播中坦承的確「故意絆倒」陳亭妃，並痛批民進黨不守規則排隊，「就是欠打啊，不打你打誰」？

徐巧芯17日在直播時還原現場，因為陳亭妃會比較早進議場，所以去絆倒陳亭妃，但她自己也幾乎同時跌到，就按著陳亭妃不讓陳起來，不過她事前有穿護膝，所以不會受傷。

徐巧芯解釋，陳亭妃會比較早進議場，所以把陳亭妃絆倒，她自己也跟著一起跌倒，就壓著陳亭妃，就比賽誰先起來，「我先起來，我就先進去了」。

徐巧芯也說，大家不用擔心，她有穿護膝，跌倒完全不會有事情，也沒有受傷；但陳亭妃跌倒會痛，所以才跟記者抱怨徐巧芯拉住她的衣領。

徐巧芯直言，「武鬥場」還在爭執誰拉誰領子？因為國民黨已經排隊排了48小時，民進黨用暴力衝突，不遵守規則排隊，「就是欠打啊，不打你打誰」？

徐巧芯強調，民進黨可以提早5天來排隊啊，國民黨排了老半天，結果民進黨說要先進議場，怎麼可能？