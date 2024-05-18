國防部18日表示，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機18架次、共艦4艘次，其中12架次共機逾越海峽中線，進入北部及西南空域；17日另有2架次共機逾越海峽中線，距離澎湖約42浬。退役少將栗正傑表示，這次解放軍在台灣的北部有1機隊活動，南部則有2機隊活動。而從共機的飛行方向來看，第一目標就是指向澎湖。

栗正傑18日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，最近共機擾台確實跟以前不一樣，以前大概在中線，頂多越過中線1、2海浬而已。但是最近這幾次，尤其接近520這幾次擾台，不是只有越過中線，解放軍在台灣北部有1機隊在活動，在南部則有2機隊活動，這就叫「阻援打點」。

栗正傑接著指出，北邊部隊是阻止日本、美軍支援台灣的部隊，南部部隊則是阻止巴士海峽進入台灣海峽來支援台灣作戰的部隊。南北兩支部隊是「阻援」，中間的部隊則是「打點」部隊。

栗正傑更點出，國防部公布，共機距離澎湖42海浬，攻台必先攻彭，澎湖是台灣防衛的前哨陣地。而從共機的飛行方向來看，第一目標就是指向澎湖。萬一澎湖落入他們手中，對台灣來講，仇恨值比較低，台灣民眾暫時不會感受到兵凶戰危、斷言殘壁，而澎湖就是易攻難守的地方。