韓國男星安普賢19日晚間在台大綜合體育館舉辦「AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING in TAIPEI〈Hello !〉」粉絲見面會，他以一襲白色西裝帶來參演夯劇《梨泰院CLASS》主題曲〈開始〉帥氣揭開序幕，接著用他招牌的親切笑容以中文打招呼喊：「大家好，我是演員安普賢，很高興認識你！」寵粉十足的他更下台繞場一周，與粉絲近距離見面，甚至送上大擁抱，更在粉絲要求下，現場親唱〈不懂男人〉，唱完後也不禁緊張地直呼「我現在流了好多汗」。

在粉絲互動環節中，其中一個環節中是請安普賢與全場粉絲一起投票選出最適合他的答案，被問及「如果下輩子再轉生一次，最想再次擁有的條件」，最後「臉」獲得最多票數，但他坦言「我其實覺得自己長得不是很好看，希望下輩子可以有更完美的臉，可以的話，我想用別的臉再活一次看看。」還有一個題目「最適合安普賢的劇中服裝風格」，結果顯示「軍服」最受歡迎，他解釋幸好不是校服，「我的年紀已經不適合了」，更突自爆「我不常穿睡衣睡覺」，聽到台下驚呼聲一片，他不忘加碼補充「是的，我都脫衣服睡覺」，讓現場氣氛瞬間變得相當火熱。

安普賢謙虛自認長得不是很好看。（圖／D-SHOW提供）

活動上，安普賢展示了也許多自己拍攝《財閥X刑警》時的有趣照片，有一張是他穿著警察制服的照片，他透露，由於天氣炎熱，工作人員在旁邊幫忙拿電扇，讓他得以順利完成拍攝，笑說好像是家族遺傳，「我的汗不是全身都會流，只有臉（脖子以上），我的爸爸、妹妹、家人們都是。」另外，前一天記者會上，他展現自己的28公分大手，現場應粉絲要求實際量出的大小是25公分，更加碼量起令人羨慕的51公分寬肩，測量之前，他還笑問「可以用力嗎？」感受到他不想輸的心情。

安普賢露出親切笑容向粉絲揮手致意。（圖／D-SHOW提供）

安普賢寵粉無極限，還不忘下台繞場。（圖／D-SHOW提供）

活動尾聲，粉絲也特別為在16日剛過36歲生日的他補慶生，讓安普賢感動地說：「非常感謝台北的粉絲，讓我感受到滿滿的愛，之前就一直很想來台灣旅行，但沒機會，這次能以見面會的形式來到台北覺得很榮幸，我會常常來的。」安可曲則演唱了主演韓劇《今生也請多指教》的OST〈我會擁抱你的過去〉，在溫暖的歌聲中與粉絲道別，也希望大家能多多關注並期待他的新作品。