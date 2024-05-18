新北市泰山區今(18)日上午發生一起兇殺案，19歲的許姓憲兵在同是憲兵的劉姓女友家，兩人從凌晨爭吵到早上，許男懷疑女友劈腿，且又向他提出分手，一度情緒失控，用手掐女友後再以枕頭悶死對方，直到劉女姊姊要找妹妹出門前，才發現妹妹已成冰涼遺體，警方逮捕許男後，訊後殺人罪嫌移送；死者姊姊也淚訴，妹妹的交友與生活圈相當單純，並非許男想的那樣。

據悉，許男與劉女同在憲兵指揮部服役，且於同單位中，但雙方因常爭吵，許男也被調到其他單位，沒想到，許男疑因被調走後，缺乏安全感，便跑去劉女住處起爭執，過程中，劉女也向許男提出分手，疑似導致許男情緒失控，一氣之下掐住劉女並以枕頭悶死。

原本預定要和劉女約去看奶奶的劉女姊姊發現有異狀後，趕緊進妹妹房間查看，才發現妹妹冰涼的遺體便立刻報警，不料，許男竟一度要輕生遭到制止，警方到場後將許男逮捕帶回警局偵訊，並訊後依殺人罪嫌移送；據悉，劉女姊姊表示，妹妹的交友狀況與生活圈相當單純，不是妹妹男友想的那樣子。

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