男星庾澄慶和前妻伊能靜育有一個兒子「小哈利」庾恩利，離婚後兩人各自有新對象、組成家庭，但都很疼愛恩利，積極參與他人生每一個重要時刻。恩利近日從紐約大學帝勢藝術學院畢業，庾澄慶和伊能靜也都特地赴美參加，不過兩人並未同框；事後庾澄慶在社群曬出和恩利的合照，吐37字心聲感動全網。

庾恩利因為星二代的身分，從小到大一舉一動都受到關注，他赴美攻讀導演相關學系，預定讀4年他只花3年就畢業，讓明星爸媽庾澄慶和伊能靜專程飛到紐約，見證寶貝兒子的重要時刻；庾澄慶今（18日）晚在Instagram上傳他與恩利的合照，他搭著身高高過他的恩利，一起走在紐約街頭。

而庾澄慶也有感而發地說，「我家的哈利波特從葛來分多學院畢業了！從此他要展開他的魔法人生！好期待又有點緊張！」短短37字流露他慈父愛子的心情，也感動不少資深粉絲，紛紛留言祝賀，「還記得他是小朋友，一轉眼就要出社會了，恭喜」、「哇！小哈利都比你高了啊，好像兄弟」、「未來一切順利啊」。

伊能靜特地到美國參加庾恩利的畢業典禮。（圖／摘自微博）

庾恩利到美國求學順利畢業了。（圖／摘自庾恩利Instagram）

其實在庾澄慶和伊能靜要參加恩利畢業典禮消息曝光後，外界都很好奇他們是否會世紀同框，但有知情人士透露，只有伊能靜跟恩利一起進場，會場人太多庾澄慶擠不進去，最後是透過場外大螢幕觀禮；而庾澄慶事發在社群的發文，也隻字未提伊能靜，畢竟兩人早有各自家庭，但他們對庾恩利的愛是大家有目共睹的。