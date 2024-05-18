大陸歌唱節目《歌手2024》17日播出第2集，也迎來第一次的淘汰，女星楊丞琳與大陸樂團二手玫瑰因兩集總排名墊底慘遭淘汰，不過，其他選手的表現也引起網友熱烈討論，其中大陸歌后那英在前兩集都不敵國外選手，目前未拿下冠軍，對此，有網友虧她要去找救兵，甚至有粉絲直接問到張韶涵。
張韶涵過去曾參加過《歌手2018》，在節目中以出色表現驚艷眾人，讓她在大陸的知名度大增，更因演唱趙雷的〈阿刁〉，透過清新嗓音唱出極具故事性的歌詞，完美展現原唱訴說家鄉時深沉意境，令不少觀眾印象深刻。
而張韶涵近日參加拼盤演唱會時，就有歌迷在現場高喊：「那姐（那英）需要妳！」希望鼓勵她再戰《歌手2024》舞台，但她聽完趕緊揮手拒絕，並說道：「不敢不敢不敢，他們都很棒。」正面拒絕了歌迷的提議。
事實上，張韶涵在大陸的行程相當忙碌，不僅參演綜藝節目，她日前也還宣布將展開新的巡演，想必沒有太多餘力能參與《歌手2024》直播，因此短時間回到《歌手》舞台的機會並不高。
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