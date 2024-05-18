為慶賀明（19）日將盛大登場的金門浯島城隍遷治344週年慶典，金門天震堂與金門縣體育會民俗體育運動委員今（18）日下午再度攜手籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身。（金門天震堂提供）

為慶賀明（19）日將盛大登場的金門浯島城隍遷治344週年慶典，金門天震堂與金門縣體育會民俗體育運動委員今（18）日下午再度攜手籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身，遶境隊伍多達18個各式陣頭、吸引近500人熱情參與，沿途鑼鼓喧天，讓整座後浦小鎮猶如嘉年華一般充滿歡樂氣氛。

浯島迎城隍是金門全島最重大的宗教盛事，更是被文化部列為國家重要民俗活動，每年的「農曆4月12迎城隍」當天，金城四境一定擠滿了虔誠的信眾人潮，手持清香跟隨著繞境隊伍，四境居民也都會準備香案，恭迎城隍爺巡安。

天震堂團長許績才表示，城隍信仰是金門很重要的傳統信仰，也是地區很重要的無形文化瑰寶，而他本身投入醒獅教學，多年來也一直在思考如何讓傳統民俗、宗教文化，可以在時代變遷的洪流下得以保存、延續並傳承下去。

許績才說，去年天震堂請示披髮祖師後，自發性號召群眾組成「慶賀遶境團」一起為迎城隍暖身，熱情的人潮讓他深受感動，也讓他更堅定要把這個慶賀團傳承持續下去的動力；不過今年繞境期間恰巧也是國中會考，考量到這是學生們很重要的考試，也是他們求學重要的階段，因此特別將出發時間延後至4點半，希望把影響降到最低。他也預先祝福學子們都能金榜題名，考到好成績。

天震堂指出，今年共有十八支陣頭熱情參與，去年曾經為醒獅團做過深度報導的金鼎國小，該校積極推廣民俗運動，今年金鼎扯鈴隊及鑼鼓隊在得知訊息後便第一時間報名參加；此外，由浯島城隍廟范謝將軍會元老，請台灣打造的一對「兒童版七爺八爺」，也在隊伍中現身，讓小朋友體驗扛神將的辛苦，也可以感受到大家對宗教信仰的重視。

天震堂表示，今年雖然蜈蚣座親子嘉年華被取消，讓不少家長與小朋友惋惜，但今天仍在繞境活動中特別向鎮公所商借人力蜈蚣座及人力三輪車，讓小朋友們能體驗到傳統人力蜈蚣座的樂趣。晚間更邀請到台灣培德體育會在北鎮廟前廣場進行南獅高樁表演，吸引爆滿的觀眾圍觀，也將整個迎城隍暖身活動氣氛炒熱到最高潮。