美媒逆風報導，俄羅斯的T-72主力坦克可能是地球最好的坦克，現已被現代化升級為T-72B3M，以對抗烏克蘭的戰甲車，其中也包含西方的各類戰甲車，也包含坦克。其中，傳媒最容易被忽略的幾個要點，便宜、可大量生產、料件充足、易於維護、實戰中穩定高效，以及儘可能對標新銳T-90M坦克的火控與防禦力，在面對昂貴精密、後勤又極其困難的北約裝備時，在戰爭磨耗下更為活躍。

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Танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины



Противник был выявлен во время аэроразведки. Военнослужащие ВСУ пытались окопаться на… pic.twitter.com/z1YLMzE6rZ — Sofia. (@s0ffi) April 22, 2024

美國《國家利益》（National Interest）期刊是美國外交重要期刊，本週四（16日）報導指出，俄羅斯的T-72主力坦克可能是世界上最好的坦克，有多種迭代版本，全球有許多國家在操作，對俄羅斯來說，也是一項非常有價值的資產。

自蘇聯時代以來的武器，原始型號甚至過去的改進型都已經相當過時。俄羅斯有著大量的T-72封存車輛，採用全車升級的方式是個現成又快速的選項。

自2017年推出T-72B3M以來，升級標準對標了T-90族的發展，T-72B3M更換了2A46M-5 125公厘滑膛炮、先進的火控設備和化石（Relikt）反應裝甲等升級，這些新裝備和系統又與T-90M大致相同，使其成為比T-90更為便宜但同樣高效的選擇。

2024年5月，鄂木斯克廠的T-90M突破坦克，戰爭期間即便是T-90M也持續在演變。(Rostec）

升級完成的T-72B3M首批單位於2017年進入俄羅斯的西部和南部軍區，2020年，另一批120輛交付給俄國長期盟友白俄羅斯。

Yeni üretilen T-90M ve T-72B3M tankları orduya teslim edildi. pic.twitter.com/jEogfMxtA1 — CMD (@cmd_exee) May 6, 2024

隨著烏俄戰爭的進行，北約西方國家不斷向烏克蘭投入越來越多戰甲車，尤其是德國的豹2坦克和美國的艾布蘭坦克，有些T-72雖然不是升級過後的版本，但仍在烏克蘭戰場上表現頑強，然而，其中許多已被摧毀。

為了對抗烏克蘭的西方坦克威脅，俄羅斯全力推進T-72B3M的現代化「再升級」報導雖未載明但推測為obr.2023甚至obr.2024，為但即使如此，T-72B3M仍比T-90或T-14更便宜。

因此，T-72B3M行可以大量生產，易於維護，在戰鬥中極其高效，並且可以輕鬆地壓制敵人，因為對少部署的事更複雜、數量更少且更難以回補的坦克。尤其是在戰爭中，便宜且簡單通常能贏得比賽。俄羅斯破解了這個特殊的密碼，而遺憾的是，美國及其盟友似乎走了反方向。

🪖 Ростех показал кадры производства военной техники на Уралвагонзаводе.



В цехах нашего УВЗ тысячи деталей без единой ошибки соединяются вместе, чтобы стать ревущей, грозной боевой машиной.



На заводе производят самые современные танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». pic.twitter.com/M61LGQh9Ur — Позывной ZVON (@Operativnik22) April 30, 2024

升級過後主砲、新的裝甲和1130匹馬力的V-92S2F發動機也被安裝上去。進一步的修改還針對坦克的履帶進行了改進，這可能是針對烏克蘭戰場上糟糕的泥濘環境下，T-72坦克車組人員經驗而做出的工程響應。

《國家利益》尖銳總結：與大多數西方媒體報導不同，俄羅斯既未死亡，也沒有在烏克蘭戰爭中失敗。恰恰相反，T-72B3M的出現是西方精英們預測錯誤的又一例證。