美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）17日到訪日本最西端的沖繩縣與那國島。據日本共同社報導，沖繩縣（琉球）知事玉城丹尼18日，對易曼紐造訪屬於先島諸島的該縣與那國島以及石垣島表示了擔憂。玉城在宜野灣市向媒體指出：「造訪靠近台灣的地方會引發緊張氛圍。我會注意不要引來新的（紛爭）火苗。」

易曼紐17日乘坐美軍陸戰隊運輸機抵達與那國機場和新石垣機場。玉城再度吐露不安稱，他擔心，軍機使用了一座民用機場，隨之使用其他機場會不會也沒有關係。

共同社報導說，美駐日大使訪問與那國島實屬罕見，目的是在台灣局勢趨於緊張的背景下制衡中方。易曼紐和與那國町町長絲數健一站在日本「最西端之地」石碑前接受媒體採訪稱，「若沒有威懾力就會受到侵略，通過此次訪問彰顯了威懾力」。

日本自衛隊推進強化九州和沖繩防衛力的「轉向西南」，易曼紐積極宣傳自衛隊與美軍的合作。他對中國船隻在與那國島周邊捕魚表示關切，強調此行是「為了表明對從北海道到與那國的日本全境的承諾」。

據日本政府相關人士稱，易曼紐乘坐美軍陸戰隊的運輸機降落在與那國機場。沖繩縣府稱，美軍飛機使用該機場是有紀錄的1997年以來首次。

據該縣稱，美軍也向縣政府提交了17日使用新石垣機場（該縣石垣市）的申請。美軍正在加強部署先島諸島，此次易曼紐的訪問可能是其中一環。

玉城丹尼17日以書面形式回答各媒體採訪稱：「我認為，訪問駐在國的各地，屬於大使的常規職責範圍。」但他同時表示：「沖繩縣的一貫方針是除了緊急場和以外應避免美軍使用民間機場。儘管縣政府再三要求，美軍飛機仍使用與那國機場的做法令人非常遺憾。」