今(18)日晚間9時許台北市北投區承德路與石牌路口，發生一起2機車相撞車禍，1名機車騎士沿著承德路直行時，與1輛父女雙載的紅牌重機欲左轉發生碰撞，2輛機車倒在路口零件碎片四散，現場還可見傷者的留下的長條血跡，以及不明油漬疑從紅牌重機車體流出。
經警方初步調查，紅牌重型機車的父親臉部大量出血昏迷，女兒則是身體多數擦挫傷，而另1輛碰撞的機車騎士大量出血昏迷，3人均送往醫院救治，詳細肇事原因有有待警方調查釐清。
今(18)日晚間9時許台北市北投區承德路與石牌路口，發生一起2機車相撞車禍，1名機車騎士沿著承德路直行時，與1輛父女雙載的紅牌重機欲左轉發生碰撞，2輛機車倒在路口零件碎片四散，現場還可見傷者的留下的長條血跡，以及不明油漬疑從紅牌重機車體流出。
經警方初步調查，紅牌重型機車的父親臉部大量出血昏迷，女兒則是身體多數擦挫傷，而另1輛碰撞的機車騎士大量出血昏迷，3人均送往醫院救治，詳細肇事原因有有待警方調查釐清。
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