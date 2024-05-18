杜德偉出道40年首次攻蛋，18日舉辦「Get Up起來」世界巡迴演唱會，為了與台北歌迷增進互動，中場唱完〈放一顆心〉後曲風一變，他引領舞群嗨唱火熱金曲〈脫掉〉，全場嗨爆；身為性感男神代表的杜德偉更重現「脫掉」精神，不僅把身上的外套脫掉，尾聲更讓舞者「脫」下他的長褲，大秀性感壯腿，不負歌迷盼望從頭脫到尾，下半身只剩一條亮片四角褲，驚豔四座。

他首度攻蛋，除了老婆、兒子等親友到場支持，林志穎提前一天探班彩排，好友梁家輝、鍾鎮濤及上山詩納更特別從香港飛來應援，3位大咖港星難得現身小巨蛋，今進場時引起一陣騷動，熱鬧非凡。

杜德偉18日首度攻蛋。（圖／羅永銘攝）

提及家人，他透露老婆跟兒子最喜歡歌單中的〈Believe〉，母子也是他這次開唱最大支柱，老婆一手掌控他的健康菜單、訓練時間，兒子AJ則化身「啦啦隊」，不僅搞笑逗老爸開心，還兼任「按摩師」幫杜德偉按摩回復體力，他笑說：「只要見到兒子就很開心，有時候綵排很累的時候，他會用他的小肥手幫我按摩，非常暖心。母慈子孝，現在家庭是我的第一位。」