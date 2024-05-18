大陸央視微信公眾號「玉淵譚天」18日指出，歐盟執委會5月13日發布聲明稱，將結束兩家競標歐盟成員國羅馬尼亞一太陽能專案中國企業的調查。這是近三個月以來，又一起中企被迫退出歐盟國家項目競標事件。歐盟《外國補貼條例》2023年7月12日生效以來，發起三次深入調查，全部針對中企。對於歐盟接連發起並不斷擴大反補貼調查中企的行徑，中方其實也有充足的反制手段。

玉淵譚主指出，如果歐洲繼續採取行動，中方很可能不得不採取一系列回擊措施。

事實上，去年以來，部分歐盟政客就開始將「反補貼調查」掛在嘴邊。

去年9月，歐盟執委會主席范德賴恩發表年度《盟情諮文》時表示，「全球市場現在充斥著廉價的中國電動汽車。由於國家的巨額補貼，它們的價格被人為地壓低了，這正在扭曲我們的市場。」由此，范德賴恩宣稱，要對中國電動汽車發起反補貼調查。

值得注意的是，一般來說，這種調查的發起流程，應該先是產業界申訴，然後政府專門機構立案。這次，歐盟執委會是自行發起調查。這樣的行為，不代表歐盟國家相關企業的利益。

玉淵譚主表示，針對部分歐盟政客打壓中企行徑，中方已準備了充足反制措施。

熟悉經貿領域的律師沈倩說，歐盟在葡萄酒、乳製品在內等農產品，非常依賴中國市場。而歐盟農業存在大量補貼現象。去年9月，中國商務部便宣布對歐盟進口馬鈴薯澱粉做出反補貼裁決，繼續徵收反補貼稅。

沈倩指出，歐盟補貼、傾銷行為導致中國國內相關產業受到實質性損害，中方也有必要用實際行動，展現維護中企利益的決心。

除了農產品外，歐盟在航空器等領域，同樣依賴中國市場。空中巴士公司最近發布報告預計，中國有望超過歐美，成為全球最大航空服務市場。對這家歐洲航空器公司而言，意味著機遇。

玉淵譚主分析，某些歐盟政客意圖打壓中國，無疑是「吃飯砸鍋」。中國業界對歐盟補貼政策和惡劣做法非常不滿，認為嚴重損害中國產業利益，呼籲政府利用一切手段反擊，包括發起反補貼反傾銷調查。