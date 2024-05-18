在過去，政府電子採購網主要針對主包商管理，對於分包商只有在必要時才要向機關報備，長久下來，工程管理難免出現漏洞。工程會副主委葉哲良表示，政府有責任提醒機關避免踩雷，因此著手在政府電子採購網新增「分包廠商」登錄功能，以利抓到潛在圍標。

知情官員說明，目前工程高度分工的情況下，上面廠商往往只做管理工作，但近期發現分包廠商背後其實隱藏不少弊端，因此有必要進一步了解分包廠商工作情形，避免「影武者」介入。

按照工程會規劃，將於政府電子採購網建立分包廠商資料庫，供機關於採購個案決標後（以傳輸決標公告或決標資料彙送時點為準），登錄分包廠商資料，包括廠商名稱、統一編號、地址及履約期限等，以利機關掌握分包廠商資訊及落實履約管理。

官員表示，目前系統正在測試中，預計6月底會上線，初步鎖定分包金額佔10％以上廠商須登錄。發函各機關後，給予3個月的時間試行，看是否需要調整金額佔比，預計9月修正工程採購契約範本，屆時就會更強制力。

據悉，工程會除將完善分包廠商功能，也將辦理功能開發，預計介接經濟部商工登記負責人、董監事、地址、電話及資本額等相關欄位。

此外，工程會也規畫開發警示系統。官員進一步說明，針對不同投標廠商卻共同參與投標高風險採購案件，採購網將開發警示訊息功能，機關於採購網登打標案相關資訊彈跳出視窗，提早預警可能發生前揭錯誤態樣，有利機關進行審標作業。

而目前工程會已完成蒐集分包廠商9種錯誤態樣，包含分包為未得標商；得標商與其他投標商分包商地址或負責人相同；不同得標、分包商，分包商負責人或地址相同；不同得標商，相同分包商等。

官員表示，一旦要求登錄分包商資訊後，就能透過後端進一步檢核，未來只要有可能違規的疑慮就會向機關警示，由機關進一步去處理，如果發現確實有不正當關聯，回歸採購法可終止契約、沒收押標金。